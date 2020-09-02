Первая проверка для новых партий: на Урале сформируют 75 теризбиркомов для выборов в Госдуму

В Свердловской области началась подготовка к формированию новых составов 75 территориальных избиркомов, срок полномочий которых истекает к началу 2021 года. Именно эти обновленные комиссии будут работать на ближайших крупных кампаниях – по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва и законодательного собрания Свердловской области, а впоследствии – и выборах президента в 2024 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме со ссылкой на его председателя Владимира Русинова, завершен прием предложений от самих территорий по численному составу комиссий, в скором будущем будет объявлен отбор по персоналиям. В октябре облизбирком опубликует перечень ТИКов, сообщит о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в составы ТИК. Принимать их областная комиссия будет в течение месяца – по плану с 1 по 30 ноября. Формирование ТИКов начнется не позднее 6 декабря 2020 года.

Член городского избиркома Екатеринбурга Илья Захаров пояснил «Новому Дню», что предлагать своих кандидатов в состав ТИК имеют право все зарегистрированные политические партии, а также общественные движения, группы избирателей, члены комиссий предыдущего созыва. Преимущество при формировании ТИКов есть только у парламентских партий: облизбирком не имеет права не включить в состав комиссии претендентов от ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР. Судьба кандидатов в ТИКи от малых партий и общественных объединений будет решаться голосованием на заседаниях областного избиркома.

Отметим, что политическая структура ТИКов может серьезно измениться. Некоторые партии, принимавшие участие в формировании свердловских избиркомов перед парламентскими выборами 2016 года, уже ликвидированы. Это, в частности, «Умная Россия», «Молодая Россия», «Союз горожан», «Народный альянс», «Монархическая партия» Антона Бакова, партия «За женщин России». Партия «Правое дело» за прошедшие годы трансформировалась в Партию Роста.

И, напротив, появилось некоторое количество новых партий. Будут ли они выдвигать своих представителей в ТИКи – пока вопрос открытый. Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин считает, что это зависит от того, насколько активно они занимаются партстроительством. «Для этого потребуется много резервов, энергии, много людей. Это часть процесса партийного строительства. Конкуренция на выборах в Государственную думу и заксобрание 2021 года будет очень высокая,– отметил он, – но пока активной деятельности новых партий в Свердловской области не видно».

Политконсультант Андрей Перла считает, что само по себе наличие представителей партий в избиркомах – не столь уж важно, но это своего рода симптом: во-первых, насколько региональные власти контролируют политический ландшафт, во-вторых, какие партии действительно заинтересованы в участии в выборах и чувствуют в себе силы для этого. «Ответ на второй вопрос мы скоро получим. Кто будет подавать документы и заявляться на формирование ТИКов, те будут активны и на выборах. Очевидно, это будут четыре старых партии – ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР и вечные претенденты – «Яблоко». Из непарламентских – Партия Роста, «Коммунисты России» Максима Сурайкина, и четыре новых: «За правду» Захара Прилепина, «Новые люди» Нечаева, так называемая «партия танчиков» – Партия прямой демократии – и «Зеленая альтернатива». Плюс странная, находящаяся в полуразобранном состоянии Партия пенсионеров. Больше на поле никого нет», – считает он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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