В Свердловской области упразднят еще одну деревню и поселок

На последнем в этом году пленарном заседании свердловские депутаты рассмотрят законопроект об упразднении двух ныне заброшенных населенных пунктов в Новолялинском городском округе.

Как сообщается в пояснительной записке, опубликованной на сайте заксобрания, 3 декабря городская дума Новой Ляли признала целесообразным упразднение поселка Разъезд 136 км и деревни Попов Лог. Формулировка – стандартная для подобных случаев: «не имеется постоянно проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли, жилых домов, строений, сооружений, иных объектов недвижимого имущества».

Напомним, на прошлом заседании заксо упразднило поселок Ломовский Кировградского городского округа. В марте этого года – поселок Пульниково Талицкого городского округа, в феврале – деревню Антоновка Таборинского района.

Новая Ляля, Евгения Вирачева

Новая Ляля. Другие новости 11.12.20

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