Депутаты заксо по-новому пропишут дату окончания своих полномочий

Свердловское заксобрание намерено уточнить, когда заканчиваются полномочия избранных депутатов, и закрепить эту норму отдельным законом.

Уже сегодня профильный комитет заксо рассмотрит поправки в закон о «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области». Сейчас в нем говорится, что срок полномочий депутата закачивается «по истечении срока, на который он избирался, в день, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах». В Избирательном кодексе Свердловской области указана другая формулировка: срок полномочий депутатов истекает во второе воскресенье сентября последнего года полномочий заксобрания. Если же год выборов в заксо и в Госдуму совпадает (как это и запланировано на 2021 год), то полномочия депутатов заксо заканчиваются в день выборов.

В новом законопроекте, внесенном депутатами Владимиром Никитиным и Игорем Аксеновым, предлагается новая формулировка: «срок полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области оканчивается с момента начала работы Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва».

Как уже писал «Новый День», первая встреча избранных депутатов созыва 2016-2021 года состоялась 10 октября 2016 года. Тогда народные избранники определились, кто будет возглавлять профильные комитеты. Первое пленарное заседание прошло на следующий день, 11 октября. Сам день выборов состоялся 18 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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