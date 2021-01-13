На «выборы» мэра Екатеринбурга заявился «яблочник» Дмитрий Калинин

На конкурс по избранию главы Екатеринбурга заявился пятый участник – общественник и член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин. Сегодня он подал документы в аппарат городской думы.

«Почему должны выбрать меня? Уже сейчас без полномочий я успешно добиваюсь результата по улучшению городского хозяйства, но с полномочиями явно смогу больше и удастся охватить весь город работой, т.к. общественная деятельность превратится в основную. Иду на один срок, потом снова вернусь на работу в частном бизнесе. Надеюсь, что смогу за время своей работы добиться возврата к прямым выборам мэра, что и должно быть по уму», – написал Калинин в фейсбуке.

Общественник заявил, что если победит в конкурсе, то первым делом разберется в ситуации со сносом здания ПРОМЭКТа на улице Декабристов. Он опубликовал свою предвыборную программу из семи пунктов. Один из них гласит: «Новая ветка метро – должна быть». Кроме того Дмитрий Калинин публично вызвал на дебаты остальных участников конкурса, а также врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Как уже сообщал «Новый День», ранее на конкурс заявились бывший замглавы администрации Верх-Исетского района Игорь Рубцов, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, правозащитник Сергей Тиунов и еще один кандидат, пожелавший остаться неизвестным. Прием документов от претендентов на пост главы Екатеринбурга продлится до 22 января.

В пресс-службе гордумы уточнили, что на текущий момент заявки для участия в конкурсе подали шесть человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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