«Черная метка» как символ ужаса для губернатора Куйвашева

За последний месяц губернатор Евгений Куйвашев дважды менял свои решения, прозвучавшие публично. Первое касалось объявления 31 декабря выходным днем, второе – участия верующих в крещенских купаниях. Какими бы незначительными ни казались эти вопросы, политологи считают, что причины – глубже: губернаторы, и не только свердловский, панически боятся вызвать недовольство президента даже в мелочах.

Политолог Сергей Мошкин в разговоре с «Новым Днем» отметил, что подражание президенту и согласие с ним во всех вопросах – признак системный. «В случае с купаниями никаких директив не было, просто система устроена так, что не только наш, но и другие губернаторы используют всякую возможность проявить лояльность, единоверие и очень опасаются поступать не так, как угодно президенту, – считает эксперт. – А поскольку большинство из них – ставленники именно администрации президента, они чувствуют зависимость даже в мелочах, даже в бытовых проблемах – купаться или не купаться. Боятся прогневать президента, получить черную метку, которые могут накапливаться. А вдруг потом предъявят: а помнишь это, помнишь то. Помните, в самом начале пандемии тоже все губернаторы смотрели на Кремль, а он вдруг дал им свободу, и пошли кто во что горазд. Им гораздо легче ориентироваться на то, что приказали. Но у некоторых политиков есть особый талант – заранее угадывать волю начальника, читать между строк. Это врожденное, этому нельзя научиться».

Напомним, Куйвашеву пришлось изменить свое мнение по поводу выходного дня 31 декабря. 18 декабря губернатор заявил, что не будет принимать никаких решений по объявлению 31 декабря выходным днем для государственных и муниципальных служащих, а также бюджетников. Но 23 декабря президент РФ Владимир Путин призвал глав всех субъектов Федерации сделать 31 декабря выходным, поскольку работа в этот день «мягко говоря, своеобразная». И уже на следующий день, 24 декабря, губернатор на заседании областного правительства заявил: «По предложению фракции «Единая Россия» в Государственной думе, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем».

Второй подобный случай произошел уже в наступившем году. 16 января в инстаграме на вопрос подписчика о крещенских купаниях Евгений Куйвашев ответил, что лучше этого не делать: «Во-первых, остаются актуальными все введенные в регионе ограничения и меры профилактики, которые призваны обезопасить людей. Исключений здесь быть не может. Во-вторых – и в этом мнении мы едины с епархией, с митрополитом Евгением – учитывая обстоятельства, в этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Бережёного, как говорится, Бог бережет». Но вечером 19 января, после того, как появились изображения президента в крещенской купели, тут же последовали аналогичные фото свердловского губернатора.

Политолог Михаил Коробельников согласен со своим коллегой Сергеем Мошкиным в том, что «метания глав регионов, а особенно нашего, говорят о том, что главное для них – быть в тренде, следить за сигналами первого лица». «Вот есть три такие стратегии: «драться, бежать или притвориться мертвым», то есть ждать, что произойдет сверху, – привел он пример. – Поведение нашего губернатора продиктовано не тем, чтоб решить какие-то проблемы, а тем, чтобы получить одобрение первого лица».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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