Результаты второго этапа тестирования свердловчан на антитела «засекретили»

В Свердловской области в 2020 году проводилось исследование, которое должно было рассказать о стойкости иммунитета у тех, кто сталкивался с коронавирусной инфекцией. Оно проходило в два этапа. На первом все желающие могли подать заявку в местное управление Роспотребнадзора, методом случайного выбора были составлены списки тех, у кого брали анализы, чтобы определить наличие антител к коронавирусу и их количество. Тогда протестировали 2688 человек. «Это представители разных профессий и социальных групп. Антитела были, в среднем, у 12,5%, это не много по сравнению с тем, что показали даже соседние регионы – Тюмень и Челябинск. Что удивительно, самый высокий процент людей, имеющих антитела, это дети от 0 до 6 лет. На втором месте – 15-16% с антителами – школьники», – говорил в интервью «Новому Дню» руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Тогда же он сообщал, что проводится второй этап. «Берем тех же людей, чтобы посмотреть, что происходит с антителами по истечении какого-то времени. Увы, не у всех удалось повторно взять пробы. Результаты будут немного позже», – рассказал он в октябре 2020-го.

Однако до настоящего времени результаты второго этапа исследования напряженности иммунитета неизвестны – в ведомстве сообщили, что не располагают аналитическими данными по второму этапу тестирования. При этом глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что возможность повторного заражения крайне низка. «В мире описано 24 случая, это крайне низкий показатель, в России у нас нет ни одного достоверного факта, что это повторное заражение», – отметила она.

В свою очередь, свердловский вице-губернатор Павел Креков заявлял, что «если кто-то думает, что один раз переболеет гриппом, он наивный». «Мы даже по сезонному гриппу знаем, что раз в год подвергаемся риску заражения. Коронавирусу уже год. Прошло время, стали появляться повторные случаи. У одних иммунитет держится три месяца, у других полгода. Даже вакцинация разрешается в случае, если с момента прошло полгода и если нет антител. Это логика, установленная наблюдениями. В этом нет ничего аномального», – пояснял он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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