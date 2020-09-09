На Урале стартовал второй этап исследования иммунитета к Covid-19

7 сентября в Свердловской области начался следующий этап исследования по оценке иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Как сообщили в Роспотребнадзоре, более 3 тысяч человек из 8 городов Свердловской области уже стали волонтерами.
Напомним, в июне 2020 года Роспотребнадзор совместно с ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» начал масштабное сероэпидемиологическое исследование населения России. Свердловская область стала одним из регионов, где был проведен первый этап.
Сейчас клиническое исследование проведут в несколько этапов и оценят наличие иммунитета и его устойчивость у населения области.
Отметим, что по результатам первого этапа антитела к вирусу SARS-CoV-2 были обнаружены у 12,4% волонтеров.
Екатеринбург, Марина Симбирятина
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