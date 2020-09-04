В Свердловской области иммунитет к Covid-19 имеют 12% граждан

Исследования, проведенные управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, показали, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеется у 12,4% волонтеров.

Антитела были обнаружены у 13,2% женщин и у 10,9% мужчин, поэтому говорить о гендерной особенности формирования иммунитета к коронавирусу не приходится, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ведомства. Максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), минимальный – у волонтеров возрастной группы 40-49 лет (7,9%).

Желающие принять участие в проекте должны были заполнить анкету, размещенную на платформе «Яндекс». Анкету на проведение исследования заполнили 16 154 желающих. Методом случайной выборки были определены 3 149 волонтеров (1 032 мужчины и 2 117 женщин), разделенных равномерно на 7 возрастных групп: 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет и старше 70 лет.

Необходимо отметить, что среди школьников среднего звена (7-13 лет) процент имеющих иммунитет оказался относительно невысоким – 16,3%. Учитывая активность этого возраста и начало учебного года, следует помнить о высоких рисках заноса и распространения Covid-19 в школах и детских садах.

Также анализ проведенных исследований показал, что в группе лиц, которые не контактировали с больными Covid-19, антитела обнаружены у 11,8%, а у контактировавших с больными (дома и на работе) этот показатель составил 20,8%. У лиц, переболевших Covid-19, антитела обнаружены в 73,1% случаях, у неболевших – в 11,9% случаев.

94,4% волонтеров, у которых обнаружены антитела, отрицают факт встречи с инфекцией, они не болели Covid-19 или ОРВИ. Таким образом, можно утверждать, что среди имеющих иммунитет обследованных волонтеров 94,4% перенесли инфекцию бессимптомно. В сентябре 2020 года в Свердловской области начнется второй этап изучения иммунитета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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