Теперь официально: Эльмира Туканова ушла с поста директора Центра развития туризма

Департамент информполитики губернатора Свердловской области официально подтвердил уход Эльмиры Тукановой с поста директора Центра развития туризма.

«Губернатор Евгений Куйвашев 11 февраля вручил директору Центра развития туризма Свердловской области Эльмире Тукановой знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Глава региона, удовлетворив прошение Тукановой об уходе с поста руководителя центра, поблагодарил ее за работу, способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала», – говорится в официальном сообщении.

Как ранее рассказывали источники «Нового Дня» в туротрасли, Туканова уезжает в один из соседних регионов, где будет занимать аналогичную должность – возглавит ведомство по развитию туризма.

Эльмира Туканова возглавила Центр развития туризма Свердловской области в 2013 году. Ее называли ставленницей губернатора Евгения Куйвашева, с которым Туканова работала еще в Тюменской области. ЦРТ должен был заниматься продвижением Свердловской области на международном уровне и в России, а также организовывать прием делегаций. Однако работа центра неоднократно подвергалась критике. Например, в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге ЦРТ был одним из организаторов информационно-туристского центра на Плотинке. На него выделили 16 миллионов рублей из областного бюджета. Но он стал объектом насмешек горожан, общественников, журналистов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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