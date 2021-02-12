Депутаты составили список вопросов для Куйвашева: медицина, туризм, сироты и дефицит чиновников

На этой неделе профильные комитеты и фракции заксобрания определились с вопросами, на которые они хотят услышать ответы в традиционном докладе губернатора о работе областного правительства за прошлый год. Обычно губернатор выступает с докладом в мае-июне, но вопросы ему направляют заранее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», примерно половина вопросов так или иначе будет связана с действиями губернатора и правительства во время пандемии коронавируса. Но не только.

Например, комитет по региональной политике и МСУ очень волнует текучка кадров в муниципальных органах власти. Зарплаты там, как известно, небольшие, люди уходят, авторитет такой службы падает, что негативно отражается на эффективности муниципального управления. Даже вице-губернатор Бидонько на недавней пресс-конференции признался, что умный и талантливый человек скорее пойдет в бизнес, чем в чиновники. Комитет спрашивает, что губернатор планирует предпринять в связи с этой проблемой, рассказал депутат Александр Ладыгин.

Комитет по молодежной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма интересуется мерами поддержки внутреннего и въездного туризма в Свердловской области в 2020 году. Кстати, только вчера губернатор распрощался с Эльмирой Тукановой, которая 8 лет возглавляла Центр развития туризма в Свердловской области.

Интересный вопрос подняла фракция ЛДПР. Как напомнил «Новому Дню» депутат Михаил Зубарев, каждый год вместе с областным бюджетом принимается постановление, в котором перечисляется, на какие объекты и мероприятия в первую очередь следует направить дополнительные доходы в случае их появления. Либерал-демократы хотят знать, в какой мере в 2020 году было исполнено постановление, принятое в конце 2019 года, и какие перспективы у постановления 2020 года. Как уже писал «Новый День», в него попали реконструкция нескольких школ и культурных объектов, строительство детских лагерей, покупка жилья для детей-сирот.

Фракцию СР также волнует вопрос жилья для детей-сирот. Депутат Егор Шаламовских рассказал, что особенно остро эта проблема стоит в Среднеуральске. Эсеры хотят знать, какие меры были приняты по обеспечению жильем сирот из этого города, в том числе имеющих на руках решения судов о предоставлении им жилых помещений.

Фракцию КПРФ беспокоит реализация в регионе «мусорной» реформы, в частности, работа комиссий, которые проводили в муниципалитетах замеры отходов с целью определения нормативов накопления ТКО. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев считает, что проводить такие замеры должны только независимые организации, отобранные по конкурсу, а к самому процессу следует допустить общественность. Вопрос КПРФ заключается в том, готов ли губернатор дать поручение правительству разработать соответствующее постановление.

Депутатов из комитета по промышленной политике и предпринимательству интересует, какие из предложенных губернатором и правительством мер поддержки оказались самыми востребованными со стороны предпринимателей и могут быть продлены на текущий год, в том числе при условии выделения дополнительных бюджетных средств.

Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды хочет услышать о мерах, принятых в прошлом году для создания условий финансовой устойчивости и конкурентноспособности свердловских аграриев в условиях ограничительных мер по Covid-19.

Комитет по социальной политике в первую очередь волнует состояние системы здравоохранения, и не только противоэпидемические меры, но плановая помощь пациентам с хроническими заболеваниями, возможность попасть на прием, сделать плановую операцию.

Тема здравоохранения волнует и фракцию «Единой России». Как рассказала ее лидер Елена Чечунова, единороссы хотят предложить губернатору вопрос, связанный с развитием здравоохранения. Их интересуют не только итоги прошлого года, хотя он прошел под эгидой высочайшей востребованности медицинских услуг, но и ближайшее будущее отрасли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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