На что область потратит внеплановые доходы в 2021 году, если они будут (СПИСОК)

Если в 2021 году в бюджет Свердловской области внезапно поступят дополнительные доходы, то не придется долго думать, на что их потратить. Одновременно с законом о бюджете-2021 законодательное собрание приняло постановление, в котором перечислило свои пожелания. Сегодня документ опубликован. Нетрудно заметить, что многие обозначенные в нем задачи переходят из года в год.

Первой в списке «хотелок» стоит реконструкция школ: трех в Верхней Пышме (№ 4, № 22, № 24) и одной в Екатеринбурге – гимназия № 40. 110-летняя школа в Сосьве в перечень снова не попала – у правительства в приоритете сейчас финансирование переполненных школ.

Оставляет желать лучшего состояние учреждений культуры. В очереди на реставрацию, реконструкцию или ремонт стоят здание литературного центра «Дом Окуджавы» в Нижнем Тагиле; западный корпус Каменск-Уральского краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина; Петрокаменский центр культуры в Горноуральском округе.

Не хватило в бюджете денег на строительство детских лагерей, в том числе на спальные корпуса лагеря «Веселый бор» в Серовском районе и лагеря «Родничок» в Тавдинском районе.

По-прежнему недостаточно в бюджете средств, чтобы обеспечить жильем всех совершеннолетних детей-сирот. Также нужны деньги на выплаты многодетным семьям, которые не смогли получить земельные участки под строительство дома; на газификацию сельской местности, уровень которой все еще отстает даже от соседей по УрФО; на расселение аварийного жилья; на замену старых лифтов в жилых домах.

Не обошлось и без пожеланий инвестировать в развитие «Титановой долины», а также в Фонд поддержки спорта высших достижений.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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