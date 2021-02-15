Заседание по делу Румянцева – Шибанова перенесли на 24 февраля

Очередное заседание по делу о позапрошлогоднем конфликте в сквере у драмтеатра между Максимом Шибановым и Максимом Румянцевым отложено до 24 февраля.

Сегодня в Верх-Исетском суде должны были рассмотреть результаты новой судебной экспертизы, которую назначили для установления связи травмы, полученной в сквере Румянцевым, и действий Шибанова. Экспертиза была проведена, стороны с ней ознакомились. Но сегодня в суд не приехала адвокат Шибанова, Ирина Гиршина. Судья заявила, что никаких ходатайств об отложении заседания от Гиршиной не получала, и предложила рассмотреть возможность продолжить без нее. Максим Шибанов пояснил, что адвокат не смогла вылететь из Москвы из-за погодных условий, и попросил отложить заседание на несколько дней. Румянцев возразил, что «все летает, он сам вчера из Москвы прилетел», и предложил предоставить Шибанову адвоката по назначению. Но прокурор все же поддержала Шибанова – лучше перенести заседание. Судья согласилась, но выразила неудовольствие такой ситуацией. Заседание отложено на 24 февраля.

Напомним, конфликт между «православным активистом» и прохожим Максимом Шибановым произошел 7 апреля 2019 года в сквере у драмтеатра, где собирались и сторонники, и противники строительства храма святой Екатерины. Тогда Румянцев вел репортаж, при этом назвал противников строительства храма «бесноватыми». Шибанов потребовал прекратить провокации. Он сказал, что ударит Румянцева, если он не остановится. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. По словам Румянцева, Шибанов ударил его в лицо, и он упал. Сам Шибанов утверждает, что лишь легонько толкнул его в плечо. Суд завершился только 30 ноября 2020 года. Он признал Максима Шибанова виновным в причинении легкого вреда здоровью Максима Румянцева. Шибанова приговорили к штрафу в пользу государства в размере 35 тысяч рублей, также он должен выплатить Румянцеву 57,7 тысячи рублей на оплату услуг адвоката, компенсацию морального вреда в размере не 500 тысяч, а 30 тысяч. Шибанов подал апелляцию, чтобы добиться полного пересмотра дела.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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