Полпред президента в УрФО оценил шансы малых партий на предстоящих выборах в Госдуму РФ

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев считает, что у малых партий есть шанс пройти пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму, если за этими партиями стоят «серьезные люди с историей», в противном случае сделать это будет сложно.

«Административных преференций не должно быть ни у одной из партий. Все должны быть в равной борьбе и получать тот результат, на который рассчитывают. Что касается того, что у нас появляются малые партии, считаю, что это неплохо. Вопрос – насколько они будут конкурентными, сложно предположить. Но запрос сегодня есть, чтобы появлялась новая повестка. [...] Как только появляется новая повестка – у нас появляются активные граждане, хотят принимать участие в политической борьбе, организовывают партию, берут на знамя один вопрос и этим начинают заниматься. Пока история показывает, что малым партиям в конкурентной борьбе не удается вырасти во что-то», – выразил свое мнение Якушев.

Отвечая на вопрос журналистов о шансах малых партий на предстоящих выборах в ГД, Владимир Якушев отметил, что пройти пятипроцентный барьер смогут партии, за которыми стоят серьезные люди с историей. В противном случае шансов мало.

«Все зависит от самих партий. Чем активнее будут они себя вести, чем интереснее повестку предложат, а самое главное – что за люди будут стоять за партией, – от этого будет зависеть [пройдут ли партии пятипроцентный барьер]. Если [за ними будут стоять] серьезные люди, у которых есть история – им, наверное, можно на что-то рассчитывать. Если они рассчитывают только на тот вопрос, который они поднимают на сегодняшний день, я на это [шансы пройти барьер] скептически смотрю», – отметил полпред президента в УрФО.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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