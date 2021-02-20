Разработчик поправок в Конституцию Павел Крашенинников встретится с екатеринбургскими депутатами

Депутат Госдумы РФ, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 24 февраля проведет встречу с екатеринбургскими депутатами. Общение с парламентарием состоится в рамках пленарного заседания городской думы.

Как рассказал «Новому Дню» спикер ЕГД Игорь Володин, во время информационного часа Крашенинников расскажет о тех законопроектах, которые за последний год рассматривались в Госдуме по предложению екатеринбургских избранников. Ранее депутаты указывали на проблему качества школьных обедов, трудности с записью первоклассников в школы и жаловались на несправедливое распределение налоговых доходов в пользу Москвы. Володин также сообщил, что Павел Крашенинников будет отвечать на вопросы депутатов в свободном режиме, никаких заготовок тем для обсуждений не было.

Напомним, последний раз екатеринбургские депутаты встречались с Крашенинниковым в апреле 2019 года. После плебисцита по поправкам в Конституцию РФ парламентарий прилетал в Екатеринбург на совет депутатской вертикали.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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