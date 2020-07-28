Крашенинников: не спешите менять Устав области в связи с изменениями в Конституции

Регионам не стоит слишком торопиться с внесением изменений в областные уставы и законы для приведения их в соответствие с новыми положениями в Конституции. Региональное законодательство в любом случае придется менять, чтобы оно не противоречило федеральному, но для этого надо сначала дождаться изменений последнего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, сейчас федеральные законодатели ведут активную работу над законами РФ, в том числе – над блоком о единой системе публичной власти, о правительстве, о Госсовете. На сегодняшний день, отметил депутат, в этой сфере есть некоторые законодательные пробелы. «Я не очень люблю большевиков, но единая система власти у них работала, а мы все это за последние 30 лет разорвали – исполнительные органы государственной власти – отдельно, а местное самоуправление – отдельно», – сказал Крашенинников. Он пояснил, что сейчас переданные муниципалитетам государственные полномочия не всегда обеспечиваются финансами на их исполнение. Только после того, как соответствующие законы будут приняты на федеральном уровне, можно начинать развивать и оптимизировать Уставы субъектов.

«Надо готовить изменения в региональное законодательство, но без спешки», – резюмировал Павел Крашенинников в конце заседания и добавил, что члены рабочей группы по подготовке изменений к Конституции, в частности, он сам и омбудсмен Татьяна Мерзлякова, всегда готовы прийти не помощь областным и муниципальным депутатам.

Татьяна Мерзлякова тоже выразила готовность помочь. «Свердловская область – особенная, так как дважды заявлялась на проведение «Экспо», но Бог уберег, – добавила она, имея в виду ситуацию с коронавирусом, – и наверняка ее обновленный Устав будет выделяться среди остальных. Изюминки какие-то можем добавить», – заявила омбудсмен.

Напомним, рабочую группу по внесению изменений в Устав Свердловской области губернатор Куйвашев создал 23 июля. У группы четыре сопредседателя: спикер заксобрания Людмила Бабушкина, депутат заксо Алексей Кушнарев, председатель областной общественной палаты Александр Левин и омбудсмен Татьяна Мерзлякова, которая входила в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции РФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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