ГИБДД об уборке снега на улицах Екатеринбурга: «Не на 100% удовлетворены, но стало лучше»

Заместитель начальника управления ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Панфилов сообщил, что в Екатеринбурге улучшилась ситуация с уборкой снега на улицах по сравнению с началом года.

«Безусловно, видна та работа, которую проводила Госавтоинспекция с подрядными организациями по уборке снега. То, что оперативно не справились с погодными условиями [в январе] – это было очевидно. На сегодняшний день мы точно так же анализируем каждое ДТП с пострадавшими на территории Екатеринбурга и Свердловские области, и наши сотрудники дают необходимые поручения в части очистки снега и приведения дорожной сети в нормативное состояние. В целом ситуация по Екатеринбургу, не скажу, что 100% удовлетворяет нас, но по крайней мере, центральные магистральные улицы [коммунальщики] привели в норматив», – сообщил Панфилов на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, после окончания новогодних каникул на дорогах Екатеринбурга на протяжении двух недель регистрировались десятибалльные пробки. Из-за сильных снегопадов коммунальщики не успевали убирать снег, а в мэрии назвали сразу несколько причин, почему ДЭУ не могут справиться с уборкой. Среди них были высокий износ снегоуборочной техники, кадровый дефицит и поведение самих автомобилистов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

В Нижних Сергах более тысячи человек остались без ХВС из-за промерзания водопровода. / Председатель облсуда: число рассмотренных уголовных дел снизилось на 7% из-за Covid-19. / Турнир по юкигассену, акустика Дельфина и квартирник в Водонапорной башне – Weekend (18+). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»