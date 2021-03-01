Модель отбора кандидатов от ЕР в Госдуму определится сегодня

Сегодня в Москве состоится заседание президиума генсовета партии «Единая Россия», на котором, как ожидается, будет принято решение относительно модели предстоящих праймериз для выборов в Госдуму и региональные заксобрания.

Этот вопрос, как пишет «Давыдов. Индекс», является принципиальным, поэтому-то заседание и не назначали так долго. Федеральное руководство партии хочет разрешить участвовать в голосовании всем желающим, то есть сделать праймериз открытыми (первая модель). Часть региональных элит сопротивляется и предлагает дать права выборщиков только партийцам (четвертая модель).

Депутат Госдумы Максим Иванов, который назначен партией курировать выборы в Свердловской области, пояснил, что в состав президиума генсовета не входит, поэтому не берется комментировать сегодняшнее заседание.

В пресс-службе свердловского регионального отделения ЕР сообщили, что руководители свердловских единороссов на этой неделе поедут в Москву, но уже с другой целью – участия в обучающем семинаре.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

МинЖКХ открыло горячую линию для жалоб на благоустройство. / На Урале в марте выпадет аномальное количество осадков. / 1 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»