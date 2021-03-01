ХК «Автомобилист» открывает продажу билетов на домашние матчи плей-офф

Билеты на домашние игры «Автомобилиста» в серии плей-офф с «Авангардом» поступят в продажу сегодня, 1 марта, в 20:00. Матчи состоятся 6 и 8 марта в Екатеринбурге.

«В продажу попадут свободные квоты мест, которые соответствуют существующим на территории Свердловской области ограничениям – 50% посетителей от общей вместимости спортсооружения. Продажи будут вестись только онлайн. Количество мест строго ограниченно!» – рассказали в пресс-службе клуба.

Билеты можно приобрести на официальном сайте ХК «Автомобилист». Их стоимость варьируется от 600 до 2100 рублей. «Не покупайте билеты с рук и на посторонних сайтах, они могут быть недействительны», – предупредили в клубе.

Напомним, серия плей-офф в розыгрыше кубка Гагарина длится до четырех побед. Первые две матча «Автомобилист» сыграет с «Авангардом» в Балашихе (2 и 4 марта), а следующие два – на домашнем льду в Екатеринбурге. Если потребуется больше игр для выявления победителя первого раунда плей-офф, то игры состоятся 10 марта в Балашихе, 12 марта в Екатеринбурге и 14 марта снова в Балашихе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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