В Екатеринбурге увеличат число избирательных участков к выборам-2021

Избирком Екатеринбурга к осенним парламентским выборам увеличит количество избирательных участков на территории города. Это связано с масштабной жилой застройкой в отдельных районах.

«Закон требует образования новых участков при превышении нормативной численности избирателей. На сегодняшний день в Екатеринбурге созданы 555 постоянных избирательных участков для голосования на выборах и референдумах. Ввод в эксплуатацию вновь построенного жилья, как планируется, приведут к увеличению числа участков в Верх-Исетском, Ленинском, Чкаловском районах города», – сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

Кроме того, в отдельных случаях с учетом технического состояния помещений действующих участков места для голосования могут быть перенесены на новые адреса. Работу по уточнению перечня избирательных участков ведут администрации районов совместно с ТИКами.

Напомним, в сентябре 2021 года жители Екатеринбурга будут выбирать депутатов Госдумы и свердловского заксобрания. Избирательная кампания начнется в летние месяцы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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