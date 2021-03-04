Куйвашев назначил Высокинского ответственным за решение проблем Белоярского округа

Свердловские политики неофициально включились в предвыборную кампанию. Накануне губернатор Евгений Куйвашев посетил село Косулино Белоярского округа и пообещал жителям построить новое здание школы «в самые короткие сроки из возможных».

Сельчане рассказали и о других накопившихся проблемах: от газификации до строительства дорог и работы фельдшерского пункта. Губернатор решил создать специальную рабочую группу, которая займется этими вопросами, а возглавит ее первый вице-губернатора Александр Высокинский. Об этом было объявлено сегодня на заседании правительства Свердловской области.

«Первые поручения Евгений Куйвашев дал уже сегодня: в Белоярском городском округе пройдет проверка исполнения решений правительства и главы региона, реализации нацпроектов. Минздрав изучит вопрос доступности медицинской помощи местным жителям и возможности строительства модульных ФАПов. Минтранс – вопрос организации автобусных маршрутов между населёнными пунктами», – сообщил ДИП губернатора.

В сентябре 2021 года в Свердловской области пройдут выборы в Госдуму и региональное заксобрание. Ранее обсуждалось, что Евгений Куйвашев может возглавить общеобластную тройку кандидатов от «Единой России» на выборах в федеральный парламент.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

Адвокат Васильева: «У моего подзащитного не было необходимости в подмене мочи». / Свердловское правительство одобрило законопроект, позволяющий сносить многоквартирники для реновации. / В суд ушло дело мужчины, который ради забавы спалил барак: погибли восемь человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»