Парк УрГУПС, который спасали от застройки, обнесут забором

Вокруг парка Уральского государственного университета путей сообщения появится забор. Вуз заключил контракт за 3 миллиона рублей с АО «Корус АКС». Забор должен появиться до 10 апреля.
Как уточняется в техзадании, забор в западной части должен стыковаться с существующим ограждением на ул. Единого Фронта, в северной части – со спорткомплексом на Колмогорова, южная и восточная части должны проходить вдоль набережной реки Ольховки и Городского пруда. У забора будет два КПП: с улицы Колмогорова и Одинарки, проход через мост с улицы Гражданской закроют.
УрГУПС ранее объявил, что на территории парка будет построен бассейн, это вызвало недовольство активистов и жителей близлежащих домов, которые решили защищать деревья от вырубки. В ходе споров мэрия назвала протестующих экоэкстремистами после того, как они высадили в парке новые деревья.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
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