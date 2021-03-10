УрГУПС объяснил появление забора антитеррористическими требованиями, для горожан будут калитки

В Уральском университете путей сообщения ответили на претензии к установке на территории парка забора. Делается это из-за федеральных требований к учебным заведениям и для защиты от террористов. Горожан за забор обещали пускать через калитки.

«Наличие ограждения у студенческого комплекса – а проект предполагает организацию периметра вокруг учебных корпусов, спортивных объектов, иных зданий и сооружений, а не только вокруг рекреационной зоны – это требование федерального законодательства к обеспечению безопасности подобных объектов, – говорится в официальном ответе УрГУПС, который вуз распространил сегодня по СМИ и социальным сетям. – Ограда у кампуса, пусть и частично, существовала давно, и сегодня речь главным образом идет о ее реконструкции. При этом действующая нормативная база, в том числе в области антитеррористической защищенности, требует, чтобы огорожена была вся территория, которая находится на балансе вуза».

В университете обещают, что появление забора никак не повлияет на доступность парка. Горожане смогут попадать на территорию через калитки, которые предусмотрены проектом возведения ограды.

«Кроме того, проектная документация предполагает, что ограда будет находиться в 20 метрах от береговой линии, что позволяет обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ людей к водоему», – говорится в заявлении УрГУПС.

Напомним, накануне стало известно, что вуз заключил контракт за 3 миллиона рублей с АО «Корус АКС» на строительство забора вокруг территории университета. В том числе огорожен будет и парк на берегу Верх-Исетского пруда, где часто гуляют горожане. Забор появится до 10 апреля. В западной части он должен стыковаться с существующим ограждением на ул. Единого Фронта, в северной – со спорткомплексом на Колмогорова, южная и восточная части должны проходить вдоль набережной реки Ольховки и Городского пруда. У забора будет два КПП: с улицы Колмогорова и Одинарки, проход через мост с улицы Гражданской закроют.

Еще раньше УрГУПС намеревался строить на территории парка бассейн, но это вызвало недовольство активистов и жителей близлежащих домов, которые решили защищать деревья от вырубки. В ходе споров мэрия назвала протестующих экоэкстремистами после того, как они высадили в парке новые деревья.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 10.03.21

В Свердловской области состояние 308 пациентов с Covid-19 оценивается как тяжелое. / Потерпевшие по делу Васильева возмущены слишком мягким приговором (ФОТО). / Свердловский облсуд оставил в силе наказание для фотокорреспондента, снимавшего протестную акцию в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»