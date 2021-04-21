В УрГУПСе пообещали не строить бассейн в парке

УрГУПС не будет строить бассейн в парке – выбрана новая площадка. Спортсооружение возведут на территории хозяйственного двора вуза. Об этом сегодня на встрече с участием вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько заявил ректор вуза Александр Галкин, пишет в соцсетях активистка Анна Балтина.

В мае 2020 года территория парка возле УрГУПСа стала поводом для противостояния общественности, чиновников и руководства вуза. Университет решил на месте парка построить бассейн, вырубив часть деревьев. В ходе споров чиновники назвали протестующих против вырубки экоэкстремистами после того, как они высадили в парке новые деревья.

Новая волна противостояния началась, когда стало известно о планах огородить территорию парка забором – в вузе такую меру назвали требованием антитеррористической безопасности. На этой неделе некоторых защитников парка вызывали в полицию давать пояснения, в том числе о том, кто ведет группу во «ВКонтакте», посвященную защите парка.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.04.21

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