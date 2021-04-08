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Четверг, 8 апреля 2021, 14:05 мск

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Орлов пообещал сохранить парк УрГУПС доступным для горожан

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался по поводу установки забора на территории парка Уральского университета путей сообщения. Ранее в вузе говорили, что ограждение зеленой зоны необходимо для выполнения требования антитеррористической безопасности.

«Мое мнение таково, что все наши рекреационные зоны, а их не так много в Екатеринбурге, должны быть общедоступны для граждан. Тем более, эта территория популярна у горожан. Я знаю об этой ситуации, мы провели ряд встреч с РЖД, с федеральным агентством железнодорожного транспорта. Повторю, что наш приоритет – парк должен оставаться общедоступным для жителей, чтобы был частью набережной Исети, которая будет благоустроенной. Жители эти планы поддерживают. Надеюсь, до конца апреля проведем переговоры все. Завтра будет встреча с начальником СВЖД, надеюсь, положительно решим этот вопрос», – сообщил мэр на пресс-конфернеции.

Конфликт вокруг парка УрГУПС тянется с мая 2020 года. Тогда стало известно о планах университета построить на этом месте бассейн, но это вызвало недовольство активистов и жителей близлежащих домов. В ходе споров мэрия назвала протестующих экоэкстремистами после того, как они высадили в парке новые деревья. Месяц назад появилась информация о том, что до 10 апреля вокруг вуза появится забор, который также огородит парк на берегу Верх-Исетского пруда, где часто гуляют горожане.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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