Екатеринбургских оппозиционеров вызывают в полицию из-за защиты парка УрГУПС

Полицейские требуют объяснений с оппозиционеров, которые защищают парк УРГУПС от застройки и вырубки деревьев. Экс-члену Общественной палаты Екатеринбурга Алексею Беззубу позвонили из полиции с вопросами по поводу паблика «ВКонтакте», посвященному защите парка. «Сказали, что я якобы админ паблика, хотя я «Контактом» давно не пользуюсь, только слушаю музыку через стороннее приложение, а само приложение «ВКонтакте» у меня даже не установлено. Соответственно, кто-то закинул меня в админы группы, хотя я никого не просил и сам не добавлялся, у меня нет на это времени, это больше молодежный фан. Я до этого даже не знал о том, что я где-то админ. У меня попросили пояснения, но я их давать не буду, есть статья Конституции 51 (о праве не свидетельствовать против себя, – прим. ред.)", – прокомментировал «Новому Дню» Беззуб. Отметим, речь, вероятно, идет о паблике «Спасти парк УрГУПС», в котором состоят более трехсот человек, и среди администраторов на самом деле упоминается Алексей Беззуб.

Также в администраторах значится экс-координатор «Открытой России» в Екатеринбурге Владислав Постников. «Только от меня отстали одни полицейские (на прошлой неделе закончилась тяжба по 5.11 КоАП), как не обошли вниманием другие – с утра следователь Полина Халилова вызывает на опрос в линейный отдел на станции Екатеринбург-Пассажирский. Что-то кому-то не понравилось в общественной кампании по защите парка УрГУПС», – написал он на фейсбуке.

Конфликт вокруг парка УрГУПС тянется с мая 2020 года. Тогда стало известно о планах университета построить на этом месте бассейн, но это вызвало недовольство активистов и жителей близлежащих домов. В ходе споров мэрия назвала протестующих экоэкстремистами после того, как они высадили в парке новые деревья.

Новая волна противостояния началась после того, как стало известно о планах закрыть территорию парка забором, в вузе такую меру назвали требованием антитеррористической безопасности.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

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