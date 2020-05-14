В мэрии заявили о новых случаях «экоэкстремизма»: теперь горожане защищают парк УрГУПС

Первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик на сегодняшнем брифинге по итогам заседания экологического совета завил, что в соцсетях развязана настоящая истерия из-за парка, разбитого на территории УрГУПС, за Макаровским мостом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ковальчик заявил, что напряжение в соцсетях вызвало «необходимость разобраться». «У нас было понимание по полномочиям главы города в решении вопроса, понимание того, что земля – федеральная, принадлежит непосредственно УрГУПСу. Действительно, у УрГУПСа есть некоторые планы развития, но информация в некоторых СМИ не соответствует действительности, – заявил он. – Вырубка деревьев в парке в декабре не производилась, никакой площадки под бассейн не готовится, на сегодняшней день даже самого проекта бассейна у университета не существует. Были санитарные чистки, активисты сделали неверные выводы. Соответственно, все последующие их действия лежат вне рамок закона. Сегодня звучали термины «самоуправство», «введение в заблуждение жителей Екатеринбурга», «незаконные действия в период карантина».

Ковальчик добавил, что мэрия обратится в ГУ МВД и УФСБ для оценки действий экоактивистов. Тут же он подчеркнул, что мэрия приглашала на заседание транспортную прокуратуру, но их представители не смогли прийти из-за карантина. Представителей «Парков и скверов Екатеринбурга», которые поднимают вопрос о сохранении парка, не позвали – как пояснили в мэрии, потому что они не являются членами совета.

В конце своего выступления Ковальчик резюмировал, что задача мэрии – соблюсти социальное спокойствие в городе, и городские чиновники предпримут все меры, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Кроме него на брифинге выступила член городского экосовета Ольга Старцева. Она заявила, что в текущих событиях «налицо признаки экоэкстремизма». «История эксплуатации зеленой повестки – это то, от чего никуда не деться, риски будут нарастать, но мы стараемся работать на опережение», – сказала она.

На предложение активистов сделать парк УрГУПС особо охраняемой природной территорией Ольга Старцева напомнила, что земля находится в федеральной собственности, а значит, город просто не может этого сделать – разве что поддержать инициативу. Также она сообщила, что в центре города сейчас деревьев не хватает в два раза, но в целом по городу – их даже в 1,6 раз больше нормы. Нехватку деревьев в центре администрация собирается решить, высаживая их на территориях муниципальных детских садов и школ. Каждый проект озеленения территории будет проработан экспертами, так как нецелесообразно «привозить деревья, даже дорогие и плодоносящие, и где угодно их втыкать», потому что не факт, что они приживутся.

Это был явный намек на акцию экоактивистов, которые несколько дней назад посадили новые деревья в парке университета. Акция не осталась без внимания органов: 13 мая Свердловской транспортной прокуратурой начата проверка по обращению первого проректора УрГУПС о самовольном использовании земельного участка. В ходе надзорных мероприятий транспортная прокуратура даст оценку соблюдению требований земельного законодательства при посадке 37 деревьев без согласования с землепользователем.

Напомним, только вчера в Екатеринбурге отмечали годовщину протестов в сквере у драмтеатра. Тогда после вмешательства федеральных властей удалось найти компромисс.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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