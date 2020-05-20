«Пусть ухаживают за своими деревьями», – экологический совет рассказал о судьбе саженцев возле УрГУПС (ФОТО)

Сегодня на территории Уральского государственного университета путей сообщения побывали специалисты экологического совета при главе Екатеринбурга. Поводом для визита стала посадка саженцев деревьев в парке вуза 11 мая. Члены совета пообщались с Александром Суворовым, проректором по капитальному строительству.

«По итогам рассмотрения запрошенных документов можем подтвердить, что титулодержателем этого земельного участка является УрГУПС. Собственником является государство в лице федерального ведомства, – констатирует председатель экологического совета Екатеринбурга Ольга Старцева. – По поводу бассейна – его проект существует. Спроектировано здание без привязки к конкретной территории, потому что проекта благоустройства территории на сегодняшний день нет. Проект благоустройства территории рассматривается, как проектирование участка реки Исеть с включением в эту зону реки Ольховки», – добавила она.

Саженцы осмотрела заведующая кафедрой ландшафтного строительства Лесотехнического университета Людмила Аткина. С ее слов, посадка выглядит как «стихийная акция под влиянием эмоций». Дело в том, что территория под посадку не подготовлена: она неровная, видны ямки и бугры. «Посадочный материал разнородный: от достаточно дорогих (по 4 тысячи рублей за дерево) до саженцев, выкопанных где-то на пустырях. Вся эта территория вызывает двойственное ощущение. С одной стороны, я ничего не имею против посадки деревьев. С другой стороны, я поняла, что какая-то часть саженцев погибнет», – рассказала Людмила Аткина.

Члены экологического совета заявили, что деревья никто целенаправленно выкапывать не будет. Но активисты сами должны ухаживать за саженцами и поливать их, поскольку у вуза не выделены деньги на эти цели.

«Если после согласования проекта часть этой территории с новыми саженцами попадет под строительство и благоустройство – мы пригласим тех, кто эти деревья садил, вместе с жителями города, чтобы они аккуратно перенесли эти растения на территорию зеленой зоны, но только в соответствии с требованиями посадки и проекта», – говорит Ольга Старцева.

Напомним, 11 мая активисты высадили несколько десятков деревьев в парке на территории УрГУПС. Акция не осталась без внимания надзорных ведомств и местных властей. 14 мая на брифинге выступила председатель городского экосовета Ольга Старцева. Она заявила, что в текущих событиях «налицо признаки экоэкстремизма». «История эксплуатации зеленой повестки – это то, от чего никуда не деться, риски будут нарастать, но мы стараемся работать на опережение», – сказала она.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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