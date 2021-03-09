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Вторник, 9 марта 2021, 15:16 мск

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КХЛ накажет «Автомобилист» за критику судейства в серии против «Авангарда»

Континентальная хоккейная лига применит дисциплинарные санкции к екатеринбургскому клубу «Автомобилист» за резкую критику судейства в плей-офф. Накануне уральцы проиграли омскому «Авангарду» в четвертом матче серии 1/8 Кубка Гагарина, после чего на сайте екатеринбургской команды было опубликовано эмоциональное заявление о «бредовых» решениях арбитров Сидоренко и Оскирко.

«Данная публикация клуба нарушает регламент КХЛ, к «Автомобилисту» будут применены дисциплинарные санкции. Согласно установленной процедуре, клуб направил в судейско-экспертную комиссию моменты, которые будут рассмотрены в надлежащем порядке и по ним клуб получит оценку», – заявила пресс-служба лиги изданию Sport.24.

Напомним, во вчерашнем матче «Автомобилист» вел в счете 3:1, но за три минуты до окончания основного времени получил два удаления подряд. «Авангард» дважды реализовал большинство и перевел встречу в овертайм, который выиграл. Самым спорным, с точки зрения «Автомобилиста», был эпизод на 58-й минуте матче, когда арбитры дали двухминутный штраф Чарльзу Генуэю за подножку Риду Буше. Падение омского нападающего в екатеринбургской команде назвали «откровеннейшим нырком», а решение судей «беспределом». В соцсетях мнения разделились: некоторые болельщики считают, что американского нападающего тоже нужно было наказать за симуляцию.

Отметим, что сейчас «Автомобилист» находится на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» ведет в серии плей-офф со счетом 3:1, раунд длится до четырех побед. Пятый матч 1/8 кубка состоится 10 марта в подмосковной Балашихе, на домашней арене ХК «Авангард».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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