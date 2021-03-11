Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу увековечат на памятной монете

Сегодня, 11 марта, на Урале отмечают памятную дату – день начала формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. История создания этого подразделения стала легендой, практически не имеющей аналогов не только на Урале, но и в других регионах. Жители Урала (не только Свердловской, но и Пермской, и Челябинской областей) построили на свои средства и своими руками боевые машины. Многие из них потом сами отправились на них на фронт.

Сегодня администрация Екатеринбурга опубликовала текущие результаты онлайн-опроса – какой мемориал хотели бы видеть горожане на памятной медали из серии «Города трудовой доблести», посвященной Свердловску. На момент публикации более половины респондентов, 52%, выбрали памятник Уральскому добровольческому корпусу на Привокзальной пощади.

Как уже сообщал «Новый День», знаменитые танки Т-34 для УДТК изготавливались на трех заводах – Уралвагонзаводе (Нижний Тагил), Уралмаше (Свердловск), Челябинском тракторном заводе. Известно, что все необходимое для корпуса – от пуговиц на форме и комбинезонах до танков Т-34 – уральцы закупали за свой счет. Корпус был включен в 4-ю танковую армию, в составе которой и получил боевое крещение летом 1943 года в сражениях на Орловско-Курской дуге. Уже после первых боев Уральский добровольческий корпус стал гвардейским.

В целом боевой путь УДТК составил свыше 5,5 тыс. км, из них с боями корпус прошел 2 тыс. км – от Орла до Берлина, а затем Праги. Корпус был награжден тремя орденами: Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени. При этом на боевых знаменах частей корпуса в общей сложности расположились целых 54 ордена. К концу Великой Отечественной войны в составе Вооруженных сил было 29 частей, которые награждены пятью и более боевыми орденами. Из них 5 частей – из состава УДТК. За время Великой Отечественной войны воинам корпуса было вручено более 40 тыс. орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 38 гвардейцам корпуса было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 2012 году был снят документальный фильм «Добровольцы Урала» о боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса. Режиссер фильма – известный документалист Борис Кустов, а автором сценария и продюсером выступил уральский политолог Анатолий Гагарин. Поддержку оказало Министерство культуры России.

11 марта 2020 года в честь 77-й годовщины со дня образования УДТК состоялось чествование ветеранов корпуса, в нем приняли участие представители Русской медной компании. По инициативе главы РМК Игоря Алтушкина ветеранам были вручены машины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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