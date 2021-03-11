Весенний паводок в Свердловской области начнется с 18 апреля

Свердловские чиновники и сотрудники МЧС готовятся к весеннему паводку. По прогнозам метеорологов, половодье следует ожидать с 18 апреля. Чрезвычайных ситуаций, связанных с сезонным разливом рек, не предвидится, но более точный прогноз специалисты дадут только в конце марта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В МЧС на этой неделе начали проверку готовности муниципалитетов к безопасному прохождению паводка. «Особое внимание будет уделено созданию резервов материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вопросам жизнеобеспечения и маршрутам передвижения транспорта», – заявил представитель ведомства Максим Мошкин.

Свердловское министерство природных ресурсов и экологии ежедневно мониторит информацию об уровне воды в реках, контролируется работа водохранилищ. Всего на территории региона находятся 45 гидротехнических сооружений. На капремонт плотин в 2021 году выделено 225 миллионов рублей.

«В Нижнесергинском муниципальном районе капитальный ремонт Киселевского гидротехнического сооружения будет закончен в 2021 году. В районе необходимо провести предварительную работу по безопасному пропуску паводковых вод – это распиловка льда вблизи мостов на реках Серебрянка, Средняя, Заставка», – сообщил замминистра Вячеслав Тюменцев.

Напомним, в июле 2020 года в Нижних Сергах был введен режим ЧС из-за сильного наводнения. После продолжительных ливней местные реки вышли из берегов, огромный поток воды за ночь снес несколько жилых домов, уничтожил огороды, размыл улицы. Более 500 жителей потребовали от властей денежной компенсации за поврежденное имущество. Общий ущерб инфраструктуре города превысил 150 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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