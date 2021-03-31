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Среда, 31 марта 2021, 08:05 мск

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В Свердловской области праймериз пройдут только онлайн

Предварительное голосование за кандидатов в Госдуму и заксобрание в Свердловской области пройдет только в электронной форме, счетные участки открываться не будут.

Об этом «Новому Дню» сообщил член оргкомитета праймериз Максим Бестфатер. «Электронное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Просто 30-го не будет добавлена возможность проголосовать на участке очно, – пояснил он. – Так решил федеральный оргкомитет. Значит, будем проводить голосование без разворачивания счетных участков».

Отметим, накануне стало известно, что регионы РФ разделились почти поровну: в 43 пройдет только электронное голосование, в 42 – смешанное.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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