Политсобытие недели. Электронные праймериз – крушение надежд и подводные камни

В преддверии выборов в Госдуму и заксобрание редакция РИА «Новый День» открывает новую рубрику – «Политическое событие недели». Каждую пятницу мы будем предлагать экспертам выбрать самое важное, с их точки зрения, событие недели и прокомментировать его. Сегодня собеседником агентства стал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин. По его мнению, одним из важнейших событий недели стало известие, что праймериз ЕР в Свердловской области пройдут только в электронной форме.

«Это обрушило некоторые надежды кандидатов и создало для них дополнительные сложности, – считает эксперт. – Большинство традиционных избирателей не очень хорошо владеют интернет-технологиями. Хотя пандемия тут некоторым образом помогла – пожилые люди научились пользоваться интернетом для общения со своими родными и близкими. Но в электронном голосовании у нас в области раньше никто не участвовал, этот опыт не освоен.

Для кандидатов, которые хотели привести на участки своих сторонников по старой схеме, это не очень приятное известие. Чисто объективно весь груз хлопот теперь ложится на них самих. Зато это решение значительно снижает нагрузку на региональное отделение «Единой России» – ему не нужно открывать счетные участки, создавать счетные комиссии, не нужны все эти хлопоты.

Почему Свердловская область попала именно в ту половину регионов, где очного голосования не будет? Я думаю, причин две. Первая: «Раз вы такие крутые в сфере IT, то вам и карты в руки». Вторая: ситуацию с коронавирусом еще никто не отменял. У нас достаточно низкий уровень вакцинации, около 5%. Если бы он был больше – возможно, было бы другое решение. Надеюсь, к сентябрю ситуация изменится, хотя уже известно, что электронного голосования у нас не будет, оно пройдет только в шести регионах.

Что касается самого процесса. Прошлогодний опыт Челябинской области, в том числе отрицательный, будет учтен. Все попытки организовать какие-то спам-потоки должны быть пресечены. Подготовка к этому уже идет – не зря ведь пошли слухи о скупке ботов. Власти в дискредитации праймериз не заинтересованы, и сама партия тоже своей репутацией дорожит. Нужен серьезный системный контроль. Неофиты, возможно, попробуют пройти по легкому пути, но этим они сделают себе только хуже, так как конкуренты будут бдить. Избирательные комиссии в праймериз не участвуют, но включатся юристы, и мне, например, очень хотелось бы послушать их рекомендации.

Проголосовавших вряд ли будет больше, чем обычно. Электронное голосование – затратное мероприятие. Эта форма не сокращает расходы, а увеличивает. Поэтому многое будет решать финансовая обеспеченность кандидата. Во-первых, избирателю надо будет организовать заход в личный кабинет на «Госуслугах». Во-вторых, сделать так, чтобы он проголосовал. Теоретически к тем, у кого дома нет компьютеров, можно ходить с планшетами. Но все эти детали – вопросы технологов. Кто и как будет работать – волонтеры, агитаторы, сторонники, – пусть сами штабы думают. В зависимости от технологий будет разный диапазон затрат. Конечно, тем кандидатам, у кого уже есть свое ядро сторонников, будет проще».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 02.04.21

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