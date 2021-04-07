Шептий подал документы на праймериз и в заксо, и в Госдуму

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий сегодня подал документы на участие в праймериз по выборам и в Госдуму, и в заксобрание (по Ирбитскому округу).

На вопрос, зачем Виктор Анатольевич участвует в праймериз по выборам в федеральный парламент, он ответил: «Как руководитель регионального отделения я считаю необходимым принять участие в этой процедуре и пройти все ее этапы». Кроме того, Шептий считает необходимым через праймериз проверить уровень собственного авторитета среди единороссов и их сторонников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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