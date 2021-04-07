российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 апреля 2021, 14:34 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Шептий подал документы на праймериз и в заксо, и в Госдуму

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий сегодня подал документы на участие в праймериз по выборам и в Госдуму, и в заксобрание (по Ирбитскому округу).

На вопрос, зачем Виктор Анатольевич участвует в праймериз по выборам в федеральный парламент, он ответил: «Как руководитель регионального отделения я считаю необходимым принять участие в этой процедуре и пройти все ее этапы». Кроме того, Шептий считает необходимым через праймериз проверить уровень собственного авторитета среди единороссов и их сторонников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.21

На Среднем Урале выявлено 127 новых случаев Covid-19. / Саммит SportAccord перенесли на ноябрь. / Сегодня выберут победителя премии Headliner года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в Госдуму

«Явка будет меньше, затрат больше»: как свердловские единороссы готовятся к онлайн-праймериз

Иноагентам откроют дорогу на выборы: Госдума готовит поправки в закон

Политсобытие недели. Электронные праймериз – крушение надежд и подводные камни

Где Куйвашеву и Крашенинникову искать третьего: мнения политологов

Для россиян за рубежом готовят онлайн-выборы

Гонщик Карякин не войдет в одну тройку с Куйвашевым

Екатеринбургский депутат-коммунист Пирожков мечтает попасть в «Единую Россию»

Гонщик Сергей Карякин пойдет на праймериз «Единой России»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы в Госдуму, Выборы в заксо,