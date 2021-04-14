Экс-помощник бывшего полпреда Цуканова осужден за госизмену

Александр Воробьев, бывший помощник экс-полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, признан виновным в государственной измене.

Сегодня Московский городской суд назначил Воробьеву наказание в виде 12,5 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Дело слушалось в закрытом режиме, так как в нем присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».

Как уже сообщал «Новый День», 4 июля Александра Воробьева задержали по подозрению в госизмене. 5 июля Лефортовский суд Москвы отправил его под арест на два месяца, а 11 июля помощник полпреда президента был уволен со своей должности. 23 июля 2019 года Воробьеву было официально предъявлено обвинение в государственной измене.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 14.04.21

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