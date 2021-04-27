Депутат Александр Петров зарегистрировался на праймериз в Еврейской АО

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Петров, который в этом созыве представляет Свердловскую область, теперь зарегистрировался на праймериз ЕР в Еврейской автономной области. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ЕР ЕАО.

Депутат, входящий в комитет Госдумы по охране здоровья, уже обещал решить вопрос обеспечения лекарствами жителей автономии.

На прошлых выборах Александр Петров прошел в Госдуму по партийному списку «Единой России» вместе с Павлом Крашенинниковым и Андреем Ветлужских. Последние намерены переизбираться от Свердловской области.

Москва, Екатеринбург, Еврейская АО, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург, Еврейская АО. Другие новости 27.04.21

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