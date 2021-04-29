Кто пройдет в думу от ЕР: прогноз

Сегодня должно было завершиться выдвижение кандидатов на праймериз ЕР по выборам в Госдуму от Свердловской области. Несмотря на то, что срок выдвижения продлили до 14 мая, «Новый День» решил попробовать спрогнозировать, кто попадет в федеральный парламент, исходя из уже имеющихся данных.

Партийный список

В этом году на праймериз ЕР в Госдуму по партийному списку зарегистрировалось рекордное количество высокопоставленных чиновников. Это и сам губернатор Евгений Куйвашев, и два его зама: Александр Высокинский и Сергей Бидонько. Бидонько, комментируя этот факт, заявил, что предварительное голосование выявит, кто из «губернаторской команды» наиболее подходит для работы в Госдуме. Решения по переходу кого-то из чиновников в думу еще не принято. Также из медийных персон по списку выдвинулись действующие депутаты ГД: Павел Крашенинников, Андрей Ветлужских и секретарь областного отделения ЕР Виктор Шептий. Большую часть списка составляют менее известные люди.

Осведомленный источник «Нового Дня» прогнозирует, что по итогам праймериз первая десятка списка будет выглядеть следующим образом: Евгений Куйвашев, Павел Крашенинников, Сергей Бидонько, Александр Высокинский, Андрей Ветлужских, Виктор Шептий, глава регионального исполкома ЕР Дмитрий Жуков, менеджер ТРК «41 канал» Алена Григорьева, «фронтовичка» Жанна Рябцева и Юлия Москалева – завотделением ГКБ № 40, с начала пандемии работающая в «красной зоне».

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, д.ф.н, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин считает, что статусные люди – губернатор и его заместители – нужны в списке участников праймериз прежде всего для того, чтобы привлечь избирателей к электронному голосованию. А как будут выглядеть итоговые списки кандидатов, решится позднее, в руководстве партии. «Уже сейчас СМИ называют разные версии. Но у кандидатов, которые попадут на первые места в списке, должны быть соответствующие, хорошие, цифры. Хотя мы помним случаи, когда это было не так», – напомнил он (как уже сообщал «Новый День», в 2016 году по итогам праймериз первая тройка ЕР изначально выглядела так: «Павел Крашенинников – Сергей Чепиков – Юлия Михалкова», но после партийного съезда она трансформировалась в «Павел Крашенинников – Андрей Ветлужских – Александр Петров», – прим. ред.). Также Гагарин считает, что и губернатор, и большинство «статусных» людей в случае победы на выборах откажутся от мандатов, кроме, возможно, одного вице-губернатора.

Политтехнолог Михаил Коробельников считает, что и в этом году по спискам в Свердловской области единороссы смогут взять только три мандата из семи. Но кто именно это будет – станет понятно не раньше июня. «Насколько я понимаю, 100-процентная договоренность есть только по Крашенинникову, – отметил Коробельников, – окончательные списки будут составляться в Москве. Возможно, в них попадет Бидонько».

Одномандатные округа

Расстановка сил по одномандатным округам более-менее ясна. На праймериз ЕР заявились шесть из семи действующих депутатов: Андрей Альшевских – в Свердловском округе; Лев Ковпак – в Каменск-Уральском; Сергей Чепиков – в Березовском; Максим Иванов – в Асбестовском; Зелимхан Муцоев – в Первоуральском; Антон Шипулин – в Серовском. В борьбе за Нижнетагильский округ, по всей видимости, не будет участвовать «человек труда» Алексей Балыбердин – вместо него кандидатом от партии, вероятно, станет представитель УВЗ Константин Захаров.

Оба опрошенных эксперта, и Михаил Коробельников, и Анатолий Гагарин, сходятся в том, что после праймериз, на самих выборах, сложнее всего придется Сергею Чепикову: с большой долей вероятности ему будет противостоять харизматичный кандидат от СР Дмитрий Ионин. Других ярких оппозиционеров в одномандатных округах пока нет.

Напомним также, что выдвижение на праймериз ЕР продлено до 14 мая. Возможно, число участников значительно увеличится, но интересно будет посмотреть на другое: появятся ли там новые «статусные» лица.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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