На трассе столкнулись и загорелись три фуры, одна чуть не взорвалась (ФОТО)

Сегодня вечером на дублере Сибирского тракта столкнулись и загорелись три фуры. Одна из них перевозила алюминиевую пудру и чуть не взорвалась. Спасатели продолжают ликвидировать последствия аварии.

Сообщение о ДТП поступило в 18:35. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на 14-м километре дублера Сибирского тракта столкнулись три грузовых машины, после чего все они загорелись.

«Одна из фур перевозила опасный груз – алюминиевую пудру. Существовала угроза взрыва, – сообщили в МЧС. – В 19:02 на расстоянии 100 м от места ДТП фура с алюминиевой пудрой потушена. Продолжали гореть еще одна фура и молоковоз. Площадь пожара составляла 50 кв. м».

Сейчас огонь локализован. Спасатели продолжают ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 8 единиц техники, 23 человек личного состава.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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