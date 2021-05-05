На Тюменском тракте восстановили движение после ДТП с тремя фурами

На ликвидацию последствий ДТП на Тюменском тракте, после которого загорелись три фуры, потребовалось больше суток. Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в 22:30 движение по трассе запустили. Бочки со взрывоопасным содержимым находятся в канаве, их засыпали песком, сегодня собственник, Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов, должен их убрать.

Напомним, в понедельник вечером на Тюменском тракте грузовик «Тата», нагруженный бочками с алюминиевой пудрой, врезался в стоящий на обочине МАН, начался пожар, огонь перекинулся на стоящий рядом молоковоз. Сгорели три фуры, водитель «Таты» получил ожоги рук, но от госпитализации отказался, других пострадавших не было. Движение по трассе в сторону Екатеринбурга полностью перекрывали, автомобили пускали по встречке, для этого пришлось срезать ограждение. Его восстановят, кроме того, Уралуправтодор заявлял, что после пожара пострадал асфальт, покрытие также должны восстановить.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.05.21

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