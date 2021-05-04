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Вторник, 4 мая 2021, 11:04 мск

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В ГИБДД рассказали, из-за чего загорелись три фуры после ДТП на Тюменском тракте (ФОТО, ВИДЕО)

Фото УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Пожар на Тюменском тракте накануне вечером начался после того, как грузовик «Тата» врезался в две другие фуры. Водитель, мужчина 1974 года рождения, за рулем уже 27 лет. Его опросили полицейские, но он не смог пояснить, что произошло.

На трассе загорелись три фуры

В отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что сначала «Тата» врезалась в стоящий на обочине МАН с полуприцепом, начался пожар, огонь перекинулся на молоковоз, который стоял перед МАНом. Три фуры полностью выгорели, но люди в аварии не пострадали.

На виновника составили протокол по статье 12. 21.1 КоАП РФ за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства. Из-за пожара движение на въезде в Екатеринбург было блокировано, водители объезжали участок через лес, кроме того, на месте спецслужбы срезали ограждение, чтобы пустить поток машин по встречке. До сих пор в районе 21-го километра трассы Екатеринбург – Тюмень движение затруднено.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

4 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / На трассе столкнулись и загорелись три фуры, одна чуть не взорвалась (ФОТО). / Две трети новых случаев коронавируса приходится на города области. Читать дальше

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