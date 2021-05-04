В ГИБДД рассказали, из-за чего загорелись три фуры после ДТП на Тюменском тракте (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар на Тюменском тракте накануне вечером начался после того, как грузовик «Тата» врезался в две другие фуры. Водитель, мужчина 1974 года рождения, за рулем уже 27 лет. Его опросили полицейские, но он не смог пояснить, что произошло.

На трассе загорелись три фуры

В отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что сначала «Тата» врезалась в стоящий на обочине МАН с полуприцепом, начался пожар, огонь перекинулся на молоковоз, который стоял перед МАНом. Три фуры полностью выгорели, но люди в аварии не пострадали.

На виновника составили протокол по статье 12. 21.1 КоАП РФ за нарушение правил движения тяжеловесного транспортного средства. Из-за пожара движение на въезде в Екатеринбург было блокировано, водители объезжали участок через лес, кроме того, на месте спецслужбы срезали ограждение, чтобы пустить поток машин по встречке. До сих пор в районе 21-го километра трассы Екатеринбург – Тюмень движение затруднено.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева, Антон Отман

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