Тюменский тракт будут ремонтировать после ДТП с загоревшимися фурами

Движение на Тюменском тракте в сторону Екатеринбурга до сих пор перекрыто, выставлены знаки и блоки, заграждающие проезд. Водители проезжают по полосе во встречном направлении, серьезные заторы наблюдаются в обе стороны.

На месте, где накануне после ДТП загорелись фуры, остались элементы машин и груза. В пресс-службе Уралуправтодора корреспонденту «Нового Дня» обяснили, что груз имеет высокий класс опасности, их сотрудники ждут, когда полотно очистят специалисты ГО ЧС. Сразу после этого дорожники займутся восстановлением дороги. Потребуется ремонт, из-за пожара оказался поврежден асфальт. Кроме того, чтобы пропустить поток по встречке, МЧС срезало ограждение – его тоже необходимо будет восстановить.

В МЧС уточнили, что специалисты ГО ЧС – это сотрудники районной администрации. Когда они займутся ликвидацией последствий случившегося, мы сообщим, как только появится информация об этом.

В понедельник вечером водитель грузовика «Тата» врезался в стоящий на обочине МАН с полуприцепом, начался пожар, огонь перекинулся на молоковоз, который стоял перед МАНом. Три фуры полностью выгорели, но люди в аварии не пострадали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 04.05.21

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