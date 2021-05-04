Взрывоопасный груз с Тюменского тракта после ДТП уберут завтра

Ликвидировать последствия ДТП с пожаром на Тюменском тракте будет Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов – груз именно этого предприятия перевозил водитель «Таты», устроивший аварию.

Как рассказала «Новому Дню» коммерческий директор КУЗОЦМ Елена Ушкова, в планах – расчистить дорожное полотно завтра. В бочках находится алюминиевая пудра, это взрывоопасный груз, бочки еще горячие, сейчас их передвигать нельзя. Но риска какого-либо ЧП с ними нет – груз засыпали грунтом. Убрать опасные материалы с дороги успеют за один день.

После этого к ликвидации последствий ДТП и пожара подключатся сотрудники «Уралуправтодора» – они, как ранее сообщалось, должны будут восстановить пострадавший асфальт и ограждение, которое срезали, чтобы пустить поток автомобилей по встречке.

Накануне вечером на Тюменском тракте «Тата» врезалась в стоящий на обочине МАН, грузовик загорелся, огонь перекинулся на молоковоз, который также стоял на обочине. Была угроза взрыва, но этого удалось избежать. Серьезных травм никто не получил, но в пресс-службе мэрии рассказали, что водитель «Таты», Алексей Мельничук, заработал ожоги рук 2-3 степени, от госпитализации он отказался.

Сотрудникам полиции водитель не смог пояснить, что произошло. До сих пор на Тюменском тракте пробка в обе стороны, так как все полосы в сторону Екатеринбурга перекрыты.

ДТП с тремя фурами

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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