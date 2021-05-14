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Пятница, 14 мая 2021, 10:14 мск

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Лидер «Справедливой России» едет в Екатеринбург

В ближайшее время Екатеринбург посетит лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Эту информацию «Новому Дню» подтвердил председатель совета свердловского регионального отделения партии Андрей Кузнецов. Дата визита будет объявлена чуть позже.

«Это плановый рабочий визит в рамках региональной программы деятельности руководителя фракции СР в ГД и председателя партии. Будет довольно насыщенный график. Планируются традиционные встречи с гражданами, с руководством региона, а также с представителями административной, культурной и деловой элиты, активом партии в регионе и, конечно, с представителями СМИ», – рассказал Андрей Кузнецов.

Отметим, это первый визит в регион руководителя парламентской партии накануне предстоящих выборов в Госдуму.

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