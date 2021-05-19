Авиакомпании продолжают отменять летние рейсы в Турцию

Очередная авиакомпания объявила об отмене всей летней программы в Турцию: S7, не дожидаясь официального решения оперштаба России, прекратила продажи вплоть до октября. Это уже третий перевозчик, который не надеется, что в июне авиасообщение с Турцией возобновится.

Об отмене рейсов сообщает пресс-служба авиакомпании S7. Из системы бронирования убраны все перелеты до октября текущего года. В компании говорят, что причиной послужила неопределенность на данном направлении, – сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России».

S7 – это уже третья авиакомпания, которая заявила об отмене рейсов в Турцию не только до 1 июня (до этой даты авиасообщение официально приостановлено), но и на дальнейшие даты. Как ранее писал «Новый День», первой отменила полеты в летнем сезоне «Победа». Затем «Аэрофлот» распространил среди своих партнеров информацию об отмене рейсов с 2 по 30 июня, ссылаясь на некое решение оперштаба. Деньги всем пассажирам обещали вернуть.

В самом невыгодном положении сегодня остаются туристы, у которых куплены пакетные туры в Турцию с датами вылета после 1 июня. У многих подходит срок полной оплаты тура, но у людей нет уверенности, что они полетят.

«У нас вылет 8 июня. За две недели до этого надо внести оставшиеся 20% от стоимости путевки. Но ни оператор, ни турагент не могут сказать, полетим мы или нет. Если деньги мы не внесем, это будет считаться нарушением договора и приведет к денежным санкциям, – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Елена. – Аннулировать тур без штрафа или потратить уже внесенные деньги на отпуск в другом месте мы тоже не можем. Потому что нет официального решения по Турции после 1 июня. Замкнутый круг».

В турагентствах комментируют ситуацию с Турцией неохотно. «Мы сами заложники ситуации. Сейчас работаем с теми заявками, которые приходились на даты до 1 июня. Переносим их на другие направления, на которые разрешают туроператоры, – а их мало. Что будет после 1 июня, никто не знает. Какого-то официального решения все ждут со дня на день. А до тех пор ничего предложить туристам мы не можем – только ждать», – рассказал «Новому Дню» один из турагентов Екатеринбурга.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев предполагал, что Турция не откроется в июне. «На наш взгляд, скорее всего, Турция в июне не откроется для россиян. С большой вероятностью, наш оперштаб, минздрав не считают возможным, что ситуация с коронавирусом там урегулируется за месяц в такой степени, чтобы безопасно принимать туристов, – говорил Михаил Мальцев. – Именно в июне я бы на месте туристов не стал надеяться на отдых в этой стране».

АТОР со ссылкой на Bloomberg сегодня пишет примерно то же: вряд ли туристам разрешат летать в Турцию с 1 июня. Ожидается, что Россия сначала отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых турецкой стороной для защиты от коронавируса.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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