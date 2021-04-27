Авиакомпания отменила рейсы в Турцию на июнь. Страну не откроют?

Авиакомпания «Победа» отменила всю полетную программу из городов России в Турцию до конца летнего сезона. Заявленные ранее на июнь-октябрь полеты не состоятся, деньги за билеты пассажирам вернут в срок до 30 дней. Эксперты туротрасли считают, что авиасообщение с Турцией может не возобновиться и после 1 июня.

Авиакомпания «Победа» отменила полетные программы из городов России в Турцию. Рейсы из Екатеринбурга, Казани, Перми и других городов в Анталью были заявлены на июнь-октябрь с частотой 2-3 раза в неделю. Но перевозчик сообщил пассажирам, что «произошло вынужденное сокращение полетной программы». Причину отмены рейсов «Победа» не называет. Формально авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено лишь до 1 июня, то есть это не является основанием. Деньги пассажирам сначала обещали вернуть в срок до семи дней, затем поступило сообщение о возврате в течение 30 дней, рассказала «Новому Дню» одна из екатеринбургских туристок. Информацию об отмене рейсов подтверждают в официальных соцсетях авиакомпании.

Эксперты туристической отрасли считают, что сообщение с Турцией действительно может не открыться в июне, как предполагалось ранее. И тому есть ряд причин. Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию с вылетами после 1 июня из-за сложной эпидобстановки. По данным Ассоциации туроператоров России, только на первый летний месяц путевки в эту страну купили более 338 тысяч россиян. Общая стоимость проданных туров – 274 миллиона евро.

«Это уже даже не тревожные звоночки, это уже звон колокола, что туры на июнь продавать не стоит. На наш взгляд, скорее всего Турция в июне не откроется для россиян. Скорее всего, наш оперштаб, минздрав не считают возможным, что ситуация с коронавирусом там урегулируется за месяц в такой степени, чтобы безопасно принимать туристов, – прокомментировал президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Что касается отмены полетной программы «Победой», вероятно, перевозчик планирует перевести часть самолетов на другие направления. Но если после июня полеты в Турцию возобновятся, они так же могут и вернуть полетную программу. Но именно в июне я бы на месте туристов не

стал надеяться на отдых в этой стране».

Добавим, что накануне власти Турции ввели полный локдаун до 17 мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

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