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Понедельник, 26 апреля 2021, 18:31 мск

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Запрет на Турцию и Танзанию могут продлить и после 1 июня

В России до постановления властей не следует продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой в этих странах.

«У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе», – цитирует «РИА Новости» слова Голиковой.

Вице-премьер также отметила, что сейчас продолжается активная работа по вывозу россиян из этих республик.

Как сообщалось ранее, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок на фоне осложнившейся ситуации с коронавирусом.

Те, кто находится в этих странах по линии туроператора, могут вернуться домой по окончании даты поездки. Кто хочет прилететь в Россию раньше, могут сделать это по согласованию с компанией-организатором отдыха.

Кроме того, прибывающих из-за границы россиян обязали дважды сдавать тест на коронавирус. До 1 мая это касается Турции и Танзании, а после – всех стран.

Москва, Мария Соколова

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