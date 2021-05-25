Туристы вынуждены оплачивать июньские путевки в закрытую Турцию: туроператоров просят не брать денег

Турагенты написали открытое письмо в адрес туроператоров с просьбой не брать доплаты по забронированным ранее путевкам в Турцию – до тех пор, пока не появится официального разрешения на вылеты. Многие туристы еще зимой и весной внесли от 30 до 90% стоимости путевки и не хотят сейчас, в ситуации неопределенности, доплачивать остатки. Но в таком случае они рискуют нарушить условия договора и попасть на штрафы. Решение операторов пока неизвестно.

Напомним, авиасообщение с Турцией приостановлено до 1 июня. Но сейчас, за неделю до предполагаемой даты открытия страны для россиян, нет никаких официальных решений ни от оперштаба, ни от правительства РФ. Заложниками ситуации стали россияне, у которых внесены предоплаты за июньские туры. Многие покупали их по акциям раннего бронирования еще зимой. И сейчас по условиям договора с туроператором люди должны внести остатки средств, в противном случае условия будут нарушены и им могут выставить штрафы. Кроме того, до официального продления запрета вылетов в Турцию туры нельзя перебронировать на другие направления, либо перенести даты отдыха. Это также будет считаться нарушением условий договора.

«2 июня – дата, с которой должно было возобновиться авиасообщение с Турцией. Но до сих пор абсолютное молчание со стороны оперштаба. Мы не понимаем, почему нельзя сказать точно нет, если в июне правительство действительно не планирует открывать Турцию. У нас много подвешенных заявок у туристов, которые не знают что делать, – рассказала директор турагентства Friends Travel в Екатеринбурге Наталья Паутова. – Мы тянем до максимально возможных сроков возможность оплаты у туроператоров и не можем забронировать туристов по другим направлениям, потому что нам не дают никакой определенности. В чем рациональность такого шага нашего правительства – для нас большая загадка».

Некоторые турагенты, объединившиеся в этом году в ассоциацию «Федерация туризма», написали открытое письмо в адрес операторов с просьбой пока не брать доплаты по турам, забронированным ранее.

«Последнее время турагентства и туристы находятся в состоянии информационного вакуума и полной неопределенности, уверены, что и вы в таком же положении. Близится дата официального снятия запрета на авиасообщение с вышеупомянутыми странами, но информации от государственных органов по открытию направлений до сих пор нет. В то же время подходят сроки оплат и доплат по забронированным турам с датой вылета от 02.06 и далее. Туристы опасаются доплачивать по данным турам, да и мы, турагенты, не имеем морального права требовать доплат по закрытым направлениям, оплатить туры, которые, возможно, не состоятся, – говорится в открытом письме. – […] Просим смягчить свои требования по оплатам/доплатам по турам в Турцию и Танзанию с датой вылета от 02.06 и далее. Отсрочить обязательства турагентов и туристов по срокам оплаты до официального открытия направлений».

Ответа туроператоров на это письмо пока нет. По словам президента Уральской ассоциации туризма, руководителя регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, у всех операторов разная стратегия по Турции.

«Сейчас нет операторов, которые продают туры в Турцию на июнь. Нужно быть совсем отчаянным, чтобы приступить к реализации туров в страну, которая еще не открыта. Что касается предоплаченных заявок, здесь стратегия поведения у всех туроператоров разная, – отметил Михаил Мальцев. – Некоторые искренне верят, что до 1 июня будет получено разрешение от российских властей на вылеты в Турцию и поездки состоятся. Другие исключают такую возможность минимум до середины июля. Поэтому и возникает разное видение того, когда на практике компании смогут выполнить обязательства перед туристами в части отправки их в Турцию. Исходя из этого – разное поведение операторов».

Что касается туристов, которые должны были улететь в Турцию с середины апреля до 1 июня, сейчас продолжается работа по переносу туров.

«Большая часть туроператоров предлагают следующие варианты: или перенос [оплаченных средств и заявки] на другое направление, не меняя даты. Или ровно тот же отель в Турции, те же условия, но с совершением поездки через год – например, на майские в 2022 году. Либо перенос поездки в Турцию на осенние месяцы, но уже в другой отель – из списка, который предложит оператор, – говорит Михаил Мальцев. – В РСТ мы собирали статистику. Примерно 30% выбрали сохранить даты отдыха и изменили направление: половина выбрали российский юг, половина – зарубежные направления (Кипр, ОАЭ, Египет, – прим. ред.). Остальные 70% выбрали иные варианты, о которых я говорил – осеннюю Турцию, либо поездку через год».

Как сообщал «Новый День», ранее полетные программы в Турцию отменили уже три авиакомпании: «Победа» и S7 сняли рейсы на весь летний сезон вплоть до октября, «Аэрофлот» – только июньские вылеты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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