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Вторник, 27 апреля 2021, 09:06 мск

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Турция вводит полный локдаун, чтобы спасти туризм

Власти Турции введут жесткие ограничительные меры на всей территории страны до середины мая, чтобы обуздать резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом объявил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, полный локдаун будет действовать с 19:00 четверга, 29 апреля, до 05:00 понедельника, 17 мая. Жесткие карантинные меры предполагают закрытие предприятий и офисов, кроме неотложных служб и непрерывных производств, сообщают турецкие СМИ. Школы переводятся на дистанционное обучение. Междугородные поездки будут осуществляться по специальному разрешению.

Как отметил Эрдоган, главная цель локдауна – снизить суточный прирост заболевших до 5 тысяч человек, в противном случае Турция «не сможет вернуться к туристической деятельности».

В понедельник, 26 апреля, в Турции было подтверждено 37,3 тыс. новых случаев коронавируса. Максимальное количество случаев заражения с начала пандемии – 63 082 – в стране было зарегистрировано 16 апреля.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Власти объяснили это решение всплеском заболеваемости коронавирусом.

Накануне виц-премьер РФ Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать туры в вышеупомянутые страны на период после 1 июня.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 27.04.21

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Метки / Турция

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