«КПРФ и ЛДПР нам не соперники»: лидер эсеров Сергей Миронов обозначил выборные амбиции

Председатель «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов на встрече со свердловским партактивом в Екатеринбурге обозначил главные задачи на предстоящих парламентских выборах. Эсеры изо всех сил будут поднимать явку до 60%, и «качать» левую повестку.

«Наш главный политический оппонент – «Единая Россия», мы боремся против монополизма в Госдуме. Я поставил перед своими соратниками очень простую задачу – занять как минимум второе место. То есть мы и за первое еще поборемся», – заявил Сергей Миронов, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

На собрании партактива он без обиняков сообщил, что КПРФ и ЛДПР – не соперники новой «Справедливой России». Поэтому предвыборная кампания будет строиться на противостоянии единороссам.

«Люди не простили и не простят «Единой России» пенсионную реформу. Во время избирательной кампании им нужно напоминать об этом. Наша главная стратегия – убедить избирателей прийти и проголосовать, а мы должны защитить их голоса. Сейчас мы внедряем приложение «Справедливый наблюдатель», которое хорошо себя показало на выборах в Иркутской области, где наш кандидат фактически с нуля, без пиара, взял второе место. Всего мы подготовим 120 тысяч наблюдателей. Впервые в истории нашей партии мы закроем наблюдателями каждый избирательный участок. Да, на это требуются серьезные деньги. Но вы все не новички в политике. Избирательная кампания нужна, газеты и телевиденье нужны, но надо и [на подготовку наблюдателей] откладывать деньги», – сообщил Миронов.

Партийный лидер также пообещал «ярких и хороших» кандидатов на выборах, которым будут завидовать все оппоненты. «Кто-то начнет ахать, охать, зубами скрежетать, и подначивать нас. Ну ничего, за битого трех небитых дают», – заявил политик.

Полный список кандидатов «Справедливой России – за правду» в Госдуму будет утвержден 26 июня на федеральном съезде партии в Москве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

В Екатеринбурге планируют вручить 841 медаль за успехи в учебе, но все зависит от ЕГЭ. / В Свердловской области в пять раз больше безработных, чем до пандемии. / Лидер «Справедливой России» предложил сделать высшее образование бесплатным для всех – и начать с Екатеринбурга (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»