Сайт праймериз «Единой России» обвалился из-за хакерских атак

Сегодня стартовало электронное голосование по отбору кандидатов партии «Единой России» на сентябрьские выборы, но сайт партийных праймериз упал всего через несколько часов после начала работы. В пресс-службе партии заявили, что портал подвергся массированной DDoS-атаке.

«Мы фиксируем практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России». Как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов», – сообщил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев рассказал, что количество запросов с различных IP-адресов на сайт предварительного голосования превышало 15 тысяч в секунду. Накануне аналогичная атака была совершена на официальный сайт «Единой России». Сатеев заверил, что потеря данных пользователей исключена, а DDoS-атаки никак не отразятся на проведении процедуры предварительного голосования. На данный момент сайт праймериз ЕР до сих пор не работает, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 мая, оргкомитет партии огласит результаты 1 июня. В Свердловской области партийные праймериз проводится только в электронной форме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.05.21

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