К выходным теплая погода вернется на Средний Урал

Аномальная жара покинула Свердловскую область, в ближайшие два дня в регионе будет прохладно, пройдут дожди. Но к выходным, по данным главного синоптика области Галины Шепоренко, комфортная летняя погода вернется – будет +24…+29 градусов, без осадков.

Аномальная жара продержалась в Свердловской области почти месяц: столбики термометров поднимались до +30 градусов еще в начале мая. За это время в регионе расцвели все растения и даже начал летать тополиный пух, чего раньше в мае никогда не было. Многие открыли купальный сезон.

С сегодняшнего дня аномальная жара отступила. По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области днем ожидается +18…+23 градуса, ночью +6…+11, на севере – до 0 градусов. ГУ МЧС по Свердловской области на сегодня продлило экстренное предупреждение: в некоторых районах прогнозируется ветер с порывами до 18 м/с, дожди и грозы. Завтра похолодает еще на пару градусов днем, на севере региона дневные температуры опустятся до +12°C. Местами пройдут умеренные дожди с грозами. Но уже с пятницы тепло начнет возвращаться – будет до +19°C на севере, до +26°C на юге.

«В ближайшие сутки будет прохладно, потом температура будет повышаться. Уже к выходным будет комфортная теплая летняя погода – до + 24…+29 градусов», – рассказала главный синоптик «Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Что касается всего лета, уральский Гидрометцентр не делает таких долгосрочных прогнозов. «Но лето только-только начинается, странно думать, что жары больше не будет», – прокомментировала синоптик.

Добавим, что «Яндекс Погода» и «Гисметео» на ближайшие 10 дней аномальной жары не обещают. В выходные действительно потеплеет, но уже со следующего понедельника, 31 мая, станет прохладнее – днем около +20 градусов, могут пройти дожди.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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